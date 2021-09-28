Израиль откроется для привитых российских туристов с 15 ноября Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Израиль откроется для привитых российских туристов с 15 ноября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советника посольства Государства Израиль в РФ Владимира Шкляра.

По его словам, речь идет о тех россиянах, которые прошли вакцинацию препаратом "Спутник V".

Отмечается, что до отправления в Израиль вакцинированным туристам все равно потребуется ПЦР-тест на COVID-19. А по прибытию в Израиль их ждет еще один ПЦР-тест и серологический тест (тест на антитела к COVID-19). Все тесты по прибытию будут платными. В ожидании результатов тестов, которые обещают в течение 24 часов, туристы должны быть на самоизоляции.

При этом они могут ожидать результатов тестов на территории своих отелей и мест размещения.