ДЭП Сарова оштрафовали за неустранение экологических нарушений на полигоне ТКО Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Мировой судья Саровского судебного района Нижегородской области привлёк муниципальное унитарное "Дорожно-эксплуатационное предприятие" к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства). Об этом рассказали в апресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Напомним, в ведении МУ "ДЭП" находится полигон ТКО, относящийся к объектам негативного воздействия на окружающую среду высокой категории риска. В ходе проверки полигона в 2020 году выяснилось, что в толще отходов образуется биогаз, в составе которого метан и диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и другие примеси. Однако ДЭП при инвентаризации полигона в документах на это не указывало.

Кроме того, при анализе почвы под полигоном выявлено превышение содержания свинца и меди. По результатам проверки компания и ответственные лица были оштрафованы на 280 тысяч рублей. Кроме того, предприятие получило предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений в срок до 20 августа 2021 года.

Тем не менее, данные требования Росприроднадзора не были исполнены, и надзорное ведомство обратилось в суд.

Судья поддержал позицию Управления и признал МУ "ДЭП" виновным в неисполнении законного предписания. На предприятие наложены штрафные санкции.

Кроме того, продолжается работа по принуждению нарушителя к полному устранению нарушений и приведению его деятельности в соответствие требованиям природоохранного законодательства, подчеркнули в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось, что министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров принял участие в Российском экологическом форуме, где поделился опытом региона в сфере обращения с ТКО.