Денис Егоров поделился опытом Нижегородской области в сфере обращения с ТКО на первом Российском экологическом форуме Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров принял участие в Российском экологическом форуме, который проходил в Подмосковье 12-13 октября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Министр рассказал об опыте работы Нижегородской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и создании на территории региона "Экотехнопарков".

Он отметил, что Нижегородская область является одним из передовых регионов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в части создания объектов обработки и размещения отходов. Так, в настоящее время в регионе действуют пять объектов размещения и обработки ТКО. В 2023 году запланировано строительство еще двух - на территории Арзамасского и Уренского районов, а также модернизация целого ряда действующих объектов.

"Планируемый объект в Арзамасском районе будет оснащен автоматизированным мусоросортировочным комплексом, линией переработки ПЭТ, участками компостирования и обработки древесных отходов, пролиза. Данный комплекс станет одним из крупнейших современных высокотехнологичных комплексов по обращению с отходами в регионе и будет обслуживать 23 муниципальных района, а мощность объекта составит 160 тысяч тонн в год", - рассказал Денис Егоров.

В настоящее время более 10 предприятий в регионе уже занимаются утилизацией ТКО. Среди них - завод по утилизации полимерных отходов "Фантастик-пластик". Это одно из крупнейших предприятий России, с мощностью 20 тыс. тонн отходов и объемом выпускаемой продукции 15 тыс. тонн в год. Еще одно предприятие мощностью 9 тыс. тонн отходов в год - "Реал-Инвест", расположенное в посёлке Гидроторф Балахнинского района.

До 2024 года в России планируется создать 8 экотехнопарков. Нижегородская область рассматривается в качестве пилотного региона, где будет построен один из первых экотехнопарков. Он объединит в себе целый ряд предприятий региона, в том числе мощности по утилизации отходов, принадлежащие различным участникам отрасли. Развитие данного направления позволит обеспечить сокращение объемов захоронения отходов, минимизировать выбросы опасных веществ в воздух и воду, снизить расходы на обеспечение экологической безопасности, содержание, ликвидацию и рекультивацию полигонов и свалок.

"Предприятия отрасли, работающие на территории региона, выразили готовность участвовать в данном проекте и представили свои предложения, в том числе в партнерстве с органами власти. Важно отметить, что, образуя взаимные сырьевые потоки, экотехнопарки дают возможность производителям снижать себестоимость востребованной на рынке продукции и практически сводить к нулю образование отходов производства. Подобное ресурсосберегающее производство необходимо как в плане устойчивого экономического развития, так и для минимизации негативного влияния на окружающую среду", - отметил Денис Егоров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед всеми субъектами - обеспечить 100% сортировку отходов до 2030 года. На данный момент в Нижегородской области этот показатель составляет 71%.

Ранее сообщалось, что Московская область перенимает у Нижегородской опыт по переходу на новую систему обращения с ТКО. В частности, министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский посетил с рабочим визитом межмуниципальный полигон для утилизации ТБО "МАГ-1.