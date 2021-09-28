Нижегородский цирк получит субсидию из федерального бюджета Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский цирк получит субсидию из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги направляются государственным циркам, входящим в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк", в связи с издержками, вызванными распространением коронавирусной инфекции.

Всего будет выделено 624,7 млн рублей на 37 цирков. Источником средств станет резервный фонд правительства.

"Из-за угрозы распространения коронавируса цирки были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению выручки. При этом ежегодная субсидия, выделяемая из федерального бюджета "Росгосцирку", только на 20% покрывает расходы по заработной плате, содержанию имущества, траты на коммунальные и другие обязательные платежи", - говорится в документе.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в ФКП "Росгосцирк - Нижегородский государственный цирк", полученные средства будут централизованно направляться на выплату зарплат сотрудникам. Конкретный размер субсидии пока неизвестен.

Отметим, что перед "Росгосцирком" поставлена задача сохранить на конец года не менее 95% сотрудников подведомственных ему цирков.

Напомним, в настоящее время доступ зрителей в нижегородский цирк возможен только после предъявления сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, либо мультипасса.