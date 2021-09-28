Доступ в нижегородские ТЦ и рестораны после 7 ноября будет возможен только по мультипассам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доступ в нижегородские ТЦ и рестораны после 7 ноября будет возможен только по мультипассам. Об этом свидетельствуют изменения в указ о режиме повышенной готовности, который принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, после окончания периода нерабочих дней (после 7 ноября) доступ в ряд учреждений города и области будет доступен только после предъявления сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, либо мультипасса.

Речь идет о доступе:

в фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы;

в музеи, зоопарки;

в кинотеатры, дельфинарии;

в организации, осуществляющие спортивную подготовку;;

в театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирки и пр;

в организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность;

в детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы;

в гостиницы и иные организации, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

в торговые и торгово-развлекательные центры;

в салоны красоты, солярии, парикмахерские, сауны, бани, массажные салоны;

в организации общественного питания.

Мультипасс оформляется теперь только при наличии QR-кода о вакцинации или иммунизации, по нему можно будет попасть в организации согласно перечню выше, не предъявляя дополнительно паспорт.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.