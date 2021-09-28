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Общество

Доступ в нижегородские ТЦ и рестораны после 7 ноября будет возможен только по мультипассам

22 октября 2021 10:17  [348] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доступ в нижегородские ТЦ и рестораны после 7 ноября будет возможен только по мультипассам. Об этом свидетельствуют изменения в указ о режиме повышенной готовности, который принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, после окончания периода нерабочих дней (после 7 ноября) доступ в ряд учреждений города и области будет доступен только после предъявления сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, либо мультипасса.

Речь идет о доступе:

  • в фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы;
  • в музеи, зоопарки;
  • в кинотеатры, дельфинарии;
  • в организации, осуществляющие спортивную подготовку;;
  • в театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирки и пр;
  • в организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность;
  • в детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы;
  • в гостиницы и иные организации, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
  • в торговые и торгово-развлекательные центры;
  • в салоны красоты, солярии, парикмахерские, сауны, бани, массажные салоны;
  • в организации общественного питания.

Мультипасс оформляется теперь только при наличии QR-кода о вакцинации или иммунизации, по нему можно будет попасть в организации согласно перечню выше, не предъявляя дополнительно паспорт.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.

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Теги:
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