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Доступ в нижегородские ТЦ и рестораны после 7 ноября будет возможен только по мультипассам. Об этом свидетельствуют изменения в указ о режиме повышенной готовности, который принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, после окончания периода нерабочих дней (после 7 ноября) доступ в ряд учреждений города и области будет доступен только после предъявления сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, либо мультипасса.
Речь идет о доступе:
Мультипасс оформляется теперь только при наличии QR-кода о вакцинации или иммунизации, по нему можно будет попасть в организации согласно перечню выше, не предъявляя дополнительно паспорт.
Ранее сообщалось, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.
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