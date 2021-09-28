Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение ярмарки к Новому году на пл. Горького Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение "Горьковской ярмарки – 800" на территории сквера на пл. Горького. Об этом говорится в постановлении на сайте ведомства.

Согласно информации, ярмарка будет работать с 25 декабря до 7 января с 10:00 до 20:00. Планируется, что она будет международной.

На ярмарке предусмотрено 20 торговых мест. Информацию об организации ярмарки и товарах станет известна за семь календарных дней до ее начала.

Координатором работы ярмарки выступит департамент развития предпринимательства администрации города.

Напомним, Нижний Новгород в этом году является "Новогодней столицей России-2022". Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась 9 января 2021 года в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021". Праздничные мероприятия стартуют в декабре и продолжатся в новогодние каникулы. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.