Ректор ПИМУ пояснил причину введения нерабочих дней периодом в две недели Общество

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), доктор медицинских наук Николай Карякин дал ответ на вопрос нижегородцев, почему в регионе введен именно двухнедельный период нерабочих дней.

"Две недели – это как раз тот срок, когда в инкубационный, то есть скрытый период вирусного заболевания, уже проявляются симптомы. Задача на государственном уровне - попытаться разорвать эпидемиологическую цепочку, и после того, когда мы разобщим большие массы людей, сделать паузу и понаблюдать за этим скрытым периодом, когда заболевание или инфицирование уже есть, но симптомов нет. Мы помним, что с началом пандемии было введено правило двухнедельной изоляции для тех, кто вернулся из-за рубежа, например. Две недели – это, действительно, тот период, когда можно понять, человек здоров или болен", - сказал он.

Николай Карякин обратил внимание, что важно в этот период соблюдать правила.

"Когда губернатор и другие органы власти объявили, что мы скоро уходим на вынужденные каникулы в связи с заболеваемостью, что сделали многие? Решили в последние два дня посетить торговые центры, рестораны и другие места скопления людей. Знаете, мы в медицине, прежде всего, отталкиваемся от позиции, что пациент на нашей стороне, то есть он слышит врача и говорит: да, я хочу лечиться. А в данном случае наше общество – это и есть единый пациент, который еще не набрал должного уровня антител, необходимого уровня иммунизации. И этого пациента надо вылечить, помочь ему - поэтому очень важно, чтобы общество нас услышало!", - считает ректор ПИМУ.

"Сейчас в наших больницах врачи, медсестры, санитарки, волонтеры совершают настоящий подвиг. Но невозможно победить пандемию, если мы до сих пор не понимаем, что разобщение и барьерные методы (маски, перчатки, дистанция) – это, действительно, важно!", - добавил он.

Николай Карякин также в очередной раз подчеркнул важность вакцинации.

"Я часто слышу, даже от своих знакомых, о том, что вирус не так страшен, и вообще все это неправда, а вакцина – это очень вредно. Реальный пример - женщина, около 40 лет, ярая противница вакцинации, при этом одна воспитывала троих детей. Именно воспитывала, теперь уже, увы, в прошедшем времени. Можно все, что угодно, отрицать, а кто потом будет трех детей воспитывать? У меня есть и другие примеры: мой коллега заболел после вакцинирования, но через шесть дней ПЦР был уже отрицательный, симптоматика вся ушла. А через десять дней он приступил к выполнению своих рабочих обязанностей. Да, в каких-то ситуациях можно заболеть после прививки, но это обычно легко протекает, потому что организм уже имеет иммунный ответ", - отметил Николай Карякин.