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Общество

Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ готовы оказать помощь жителям Нижегородской области

28 октября 2021 18:45  [69] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области начали активную работу волонтёрские штабы акции #МЫВМЕСТЕ. Единый штаб объединил все волонтёрские организации для помощи жителям региона в сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Добровольцы будут оказывать помощь людям, которые соблюдают самоизоляцию.

Штабы развёрнуты во всех муниципалитетах Нижегородской области. На помощь по доставке товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств могут рассчитывать люди, находящиеся на домашнем лечении, представители старшего поколения (65+), а также инвалиды и социально незащищенные жители региона.

Чтобы получить волонтерскую помощь, необходимо позвонить по телефону: 8-800-200-34-11 (круглосуточно) или по номеру 122, доб. 2 (время работы с 8:00 до 20:00).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что волонтёры, как и медики, стали одними из главных героев с начала пандемии. Они помогают людям решить первоочередные, бытовые задачи

"К сожалению, сейчас в Нижегородской области сложилась очень сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Уязвимым категориям граждан необходимо соблюдать самоизоляцию. Им готовы оказать помощь участники акции #МЫВМЕСТЕ. Штаб прекрасно проявил себя в прошлые волны пандемии и сейчас вновь выходит на передовую. Спасибо всем, кто вливается в ряды добровольцев!" - сказал глава региона.

"Хочется сказать всем, кому сейчас необходимо оставаться дома: не стесняйтесь обращаться за помощью. Это ваш вклад в благополучие всего нашего общества. Берегите себя и своих близких!" - добавил Глеб Никитин.

В акции #МЫВМЕСТЕ участвуют НРО "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", НРО "Российского союза ветеранов Афганистана "НАСЛЕДИЕ", Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Молодёжный парламент при Заксобрании Нижегородской области, Ассоциация многодетных семей региона и многие другие общественные организации Нижегородской области.

Отмечается, что все волонтёры проходят специальное обучение, имеют бейдж волонтёра, обеспечены средствами индивидуальной защиты и обязательно вакцинированы.

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Теги:
Волонтеры Коронавирус
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