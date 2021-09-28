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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кстовском районе 28 октября. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в 15:15 на 461 км а/д Москва – Уфа. 27-летний водитель, управляя BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Volkswagen Golf и Ford Fusion.
В результате ДТП пострадали водители и пассажиры BMW и Volkswagen Golf. 27-летний мужчина и 23-летняя женщина погибли (как сообщается в соцсетях, это водитель и пассажирка BMW). 24-летний мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом правой ноги, 22-летний мужчина - с сотрясением головного мозга и переломом правой руки.
Ранее сообщалось, школьник попал под колеса ГАЗели в Московском районе Нижнего Новгорода.
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