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Происшествия

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кстовском районе

29 октября 2021 10:49  [271] Происшествия

Фото: скриншот видео из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород | Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кстовском районе 28 октября. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 15:15 на 461 км а/д Москва – Уфа. 27-летний водитель, управляя BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Volkswagen Golf и Ford Fusion.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры BMW и Volkswagen Golf. 27-летний мужчина и 23-летняя женщина погибли (как сообщается в соцсетях, это водитель и пассажирка BMW). 24-летний мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом правой ноги, 22-летний мужчина - с сотрясением головного мозга и переломом правой руки.

Ранее сообщалось, школьник попал под колеса ГАЗели в Московском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
ДТП Кстовский район
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