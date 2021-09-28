Глеб Никитин: "Нижегородская область обладает одной из самых развитых систем автомобильных дорог в стране" Политика

"Нижегородская область обладает одной из самых развитых систем автомобильных дорог в стране. Мы строим новые развязки и обновляем важнейшие магистрали, ремонтируем небольшие дороги. Идет реализация проектов общегосударственного значения, например, строительство трассы М-12. Такие решения не только повышают транспортную доступность, но и способствуют экономическому развитию", - отметил губернатор региона Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"Этот праздник с момента появления в календаре стал по-настоящему народным. Его отмечали и отмечают тысячи водителей и сотрудников автопредприятий во всех уголках страны. За последние десятилетия количество автомобилей в России многократно возросло, а транспортные профессии стали одними из самых массовых. Несмотря на это сохраняются и лучшие традиции прошлого, основанные на уважении друг к другу и взаимовыручке. Пусть в отрасль приходят все новые и новые технологии, но в центре всегда будет человек, его профессиональные навыки. От вашего труда зависит благополучие каждого жителя страны и стабильное развитие экономики", - сказал он.

Глеб Никитин также поблагодарил работников автомобильной промышленности региона.

"Даже в самые непростые моменты вы никогда не останавливаетесь на достигнутом стремитесь к большему. Значимость автопрома и его роль для социальной сферы не раз подчеркивал президент России. Именно вы обеспечиваете страну новыми машинами скорой помощи и школьными автобусами, вкладывая все свои знания и силы в повышение безопасности и комфорта перевозок. Огромное значение ваша работа имеет и для экспортной политики. Несмотря на пандемию, вам удается демонстрировать хорошие показатели на внешних рынках. Не менее важна качественная автомобильная продукция для малого и среднего бизнеса. Чем больше моделей, тем больше возможностей для развития собственного дела", - заявил он.

"Всем, кто имеет отношение к автомобилям, желаю, чтобы путь всегда был добрым. Пусть никогда не подводят вас ни техника, ни собственные навыки. С праздником!", - добавил губернатор.