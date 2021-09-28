Около 200 проектов благоустройства реализуется в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На благоустройство общественных пространств населённых пунктов Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" направлено 220 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2020 году работа по программе проводилась в 13 муниципалитетах, тогда было благоустроено 45 общественных пространств. На эти цели было направлено более 50 млн рублей.

По словам Глеба Никитина, в этом году благоустройство ведётся уже в 35 районах на 194 площадках. На реализацию проектов направлено 139,5 млн рублей – из федерального бюджета и более 80 млн рублей - из регионального.

Кроме того, подчеркнул губернатор Нижегородской области, параллельно реализуются планы в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" и регионального проекта "Вам решать!".

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов добавил, что благодаря программе КРСТ сельская местность заметно преображается. Так, в рамках благоустройства ведётся ремонт дорог и тротуаров, устраивается уличное освещение, обустраиваются скверы и парки, строятся спортивные и детские площадки.

В текущем году на реализацию всех мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий" выделено 1,3 млрд рублей, из которых почти 850 млн рублей привлечено из федерального бюджета. Данные средства, кроме благоустройства, направляются на газификацию, строительство социальных и культурных объектов, а также жилья для работников АПК и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили усовершенствовать госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, депутаты ЗСНО считают, что работы по капитальному ремонту дорог, ведущих к объектам агропромышленного комплекса, необходимо проводить в приоритетном порядке.