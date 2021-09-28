Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2021 11:44  [34] Около 200 проектов благоустройства реализуется в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"
29 октября 2021 11:30  [49] Оператор билайн и Сеченовский университет создадут лабораторию для исследований цифровых технологий в медицине
29 октября 2021 10:00  [104] Принудительное взыскание задолженности ждет тысячу неплательщиков за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове
29 октября 2021 09:51  [101] Красная подсветка включится на нижегородской телебашне в поддержку акции по борьбе с инсультом
29 октября 2021 09:30  [422] Новая поставка вакцины "Спутник Лайт" в Нижегородскую область ожидается через две недели
29 октября 2021 09:04  [157] Нижегородские электрички изменят свое расписание в период с 1 по 7 ноября
28 октября 2021 18:45  [238] Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ готовы оказать помощь жителям Нижегородской области
28 октября 2021 18:34  [250] Участок дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в Нижегородской области отремонтирован по нацпроекту
28 октября 2021 18:25  [277] Работу фитнес-центров в период каникул проверили в Нижнем Новгороде
28 октября 2021 17:46  [438] Ректор ПИМУ пояснил причину введения нерабочих дней периодом в две недели
Общество

Около 200 проектов благоустройства реализуется в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"

29 октября 2021 11:44  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На благоустройство общественных пространств населённых пунктов Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" направлено 220 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2020 году работа по программе проводилась в 13 муниципалитетах, тогда было благоустроено 45 общественных пространств. На эти цели было направлено более 50 млн рублей.

По словам Глеба Никитина, в этом году благоустройство ведётся уже в 35 районах на 194 площадках. На реализацию проектов направлено 139,5 млн рублей – из федерального бюджета и более 80 млн рублей - из регионального.

Кроме того, подчеркнул губернатор Нижегородской области, параллельно реализуются планы в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" и регионального проекта "Вам решать!".

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов добавил, что благодаря программе КРСТ сельская местность заметно преображается. Так, в рамках благоустройства ведётся ремонт дорог и тротуаров, устраивается уличное освещение, обустраиваются скверы и парки, строятся спортивные и детские площадки.

В текущем году на реализацию всех мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий" выделено 1,3 млрд рублей, из которых почти 850 млн рублей привлечено из федерального бюджета. Данные средства, кроме благоустройства, направляются на газификацию, строительство социальных и культурных объектов, а также жилья для работников АПК и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили усовершенствовать госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, депутаты ЗСНО считают, что работы по капитальному ремонту дорог, ведущих к объектам агропромышленного комплекса, необходимо проводить в приоритетном порядке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
апк Благоустройство Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph