Порядка 12 тыс. кв.м дорожного полотна восстановлено в Нижегородском районе в ходе ямочного ремонта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на территории Нижегородского района завершилась кампания по ямочному ремонту. В этом году было обновлено более 12 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом рассказали в районной администрации.

В частности, ямочный ремонт завершён на улицах Б.Печерской, Б.Покровской, Черниговской (от Канавинского моста до автобусной остановки), Белинского, Добролюбова, Почаинской, Шевченко, Ереванской (территория до метромоста), дублёре Красносельской, а также на проезде от улицы М.Горького до улицы Белинского (около ТЦ "Шоколад"), Гребном канале, Нижневолжской набережной и Зеленском съезде (у Театральной лестницы).

Как уточнили в администрации Нижегородского района, повреждённые места приводили в нормативное состояние горячими асфальтобетонными смесями, а также струйно-инъекционным методом.

По словам первого заместителя главы администрации Нижегородского района Сергея Крутова, комплексные работы по уходу за дорогами выполняются в течение всего года для обеспечения качественного содержания проезжей части. Сейчас особое внимание уделяется подготовке к зимнему сезону.

Крутов также отметил, что в Нижегородском районе развивается транспортная инфраструктура в целом: приводятся в порядок тротуары и обочины, восстанавливаются оградительные элементы, организуются новые остановки общественного транспорта.

Напомним, в прошлом году в ходе ямочного ремонта в Нижнем Новгороде обновили около 180 тысяч кв.м дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в текущем году отремонтированы 45 участков дорог.