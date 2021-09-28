Инна Кондратьева: "Мы все сейчас должны проявить высокую гражданскую сознательность" Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главный врач детской поликлиники №39 Инна Кондратьева дала рекомендации, какие правила следует соблюдать нижегородцам в период нерабочих дней.

"Мы все сейчас должны проявить высокую гражданскую ответственность и принять эти нерабочие дни не как "вольному – воля", а как обязанность быть дома, изолироваться, минимизировать свои социальные контакты, даже с родственниками, и позаботиться о своем здоровье. Для нашего региона это очень важное и своевременное решение, принятое с целью разобщения населения от контактов, которые неизбежны в обычном рабочем и учебном графике", - сказала она.

"Все нижегородцы должны понимать: если сейчас не выполнить этот посыл, нерабочие дни могут быть продлены по решению губернатора. Думаю, никто из нас в этом не заинтересован: ни те, кто сейчас вынужден не работать, ни те, кто работает, в том числе медицинские работники – круглосуточно, на пределе возможностей", - добавил она.

Инна Кондратьева рекомендовала минимизировать контакты не только с друзьями и родственниками, но и с членами семьи из "первого круга".

"Я говорю, в первую очередь, о пожилых родителях и членах семьи, которые живут отдельно. Не стоит навещать их активно в эти дни, лучше заказывать продукты через систему доставки на дом либо приносить самим и оставлять у двери", - пояснила она.

"Также необходимо минимизировать посещения общественных пространств, при этом можно много гулять на свежем воздухе, но не участвовать в массовых мероприятиях. В городе появилось много обновлённых локаций, которые вы еще не успели посетить – воспользуйтесь случаем, погуляйте с семьёй, порадуйтесь. Нужно правильно питаться, витаминизироваться и, несмотря на трудности этого периода, оставаться позитивными, потому что хорошее настроение – это залог здоровья", - отметила врач.

Также Инна Кондратьева напомнила нижегородцам о важности и необходимости вакцинации.

"Можно прийти по записи в медицинские учреждения, можно обратиться без записи в вакцинальные пункты в торговых центрах. В регионе есть все ресурсы, чтобы люди могли вакцинироваться и защитить себя, в первую очередь, и своих малолетних детей. Приходя с работы, мы приносим массу инфекционных агентов, и самые заразные из них могут стать смертельно опасными для тех, ради кого мы живем на свете – наших детей. К сожалению, наш регион - в лидерах антирейтинга по распространенности инфекции. Воспользуйтесь нерабочими днями, найдите время для вакцинации, защитите себя и своих детей", - сказала она.

"Опыт пережитых эпидемий убедительно показывает, что обязательная вакцинация есть, действенное, средство борьбы с любой инфекцией. В борьбе с эпидемическими заболеваниями нас всех объединяют общая ответственность и общая судьба", - подчеркнула Инна Кондратьева.