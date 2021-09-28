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Общество

Реставрация панно на Доме Мичурина в Нижнем Новгороде переносится на 2022 год

29 октября 2021 15:43  [85] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрация триптиха "Связь времен – прошлое и настоящее нижегородцев", размещенного на фасаде дома купца Мичурина (Рождественская, 49), переносится на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Такое решение было принято после консультации с автором панно Владимиром Арискиным. Он заявил, что работы необходимо проводить в теплое время года. 

"Панно продержалось 35 лет, потому что все работы на нем провели в теплое время. Выдержать правильный температурный режим при восстановлении картины очень важно, иначе цементный раствор будет крошиться и художественное полотно будет испорчено", - отметил автор триптиха.

В рамках реставрации планируется устранить загрязнения и утраченные элементы, восстановить цвет и рисунок, а также улучшить вид с помощью современных материалов.

По словам главы города Юрия Шалабаева, в приоритете должно быть качество выполненных работ, а не сроки.

"Панно "Связь времен" - это один из тех культурных объектов, которые можно отнести к визитным карточкам города. Конечно, его надо привести в порядок. Но я не считаю уместной спешку в вопросах его восстановления. К реставрации любого художественного произведения необходимо подходить тщательно и аккуратно, чтобы не нарушить первоначальный авторский замысел", - заявил он.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода был отреставрирован сам Дом Мичурина. Панно планировалось привести в порядок в текущем году.  

СПРАВКА:

Панно "Связь времен – прошлое и настоящее нижегородцев" выполнено в традициях советского монументального искусства к 70-летию Октябрьской революции. На левой части триптиха изображены проводы горьковчан на Великую Отечественную войну, центральная часть посвящена образу Матери-Родины, правая часть – аллегория мирной жизни и созидательного труда. Внизу – символы Нижнего Новгорода, эмблемы машиностроительной и судостроительной промышленности.

С 1987 года панно не реставрировалось.

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Теги:
Искусство Реставрация
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