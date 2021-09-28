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Общество

Почти 40% жителей Нижегородской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения

29 октября 2021 17:00  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Во Всероссийской переписи населения за первые две недели приняло участие уже более 1,2 млн жителей Нижегородской области, из них более 290 тысяч — самостоятельно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Нижегородстате.

В 34 муниципалитетах перепись прошло уже более половины населения. Так, например, в Вознесенском, Варнавинском и Большемурашкинском районах переписалось более чем 70% жителей, в Тоншаевском, Шатковском, Княгининском, Спасском районе и в Ковернино - более 60%.

Всего же за первые две недели со старта Всероссийской переписи, в ней приняло участие уже около 40% населения Нижегородской области. Напомним, продлится перепись до 14 ноября.

В этом году у россиян появилась возможность пройти перепись в цифровом формате - на портале Госуслуг. В Нижегородстате отметили, что почти 300 тыс. жителей региона самостоятельно заполнили информацию о себе и своём домохозяйстве на сайте.

По активности в онлайн-переписи лидирует Варнавинский район, где через портал Госуслуг переписалось 17% населения района. В Сарове, Тоншаеве, Новинском сельсовете в режиме онлайн в переписи поучаствовали более 15% жителей, а в Перевозском и Кстовском районах, а также в Приокском, Советском и Нижегородском районе Нижнего Новгорода - более 12%.

Тем не менее, самым популярным способ участия в переписи являются визиты переписчиков, которые с планшетными компьютерами обходят домохозяйства и опрашивают жителей.

Кроме того, работают почти 500 стационарных переписных участков, но они являются наименее популярными для участия в переписи: на участки пришло менее 1% населения региона.

Напомним, основными задачами Переписи-2021 является определить точную численность населения в Нижегородской области в частности и по стране в целом, получить данные о составе домохозяйств, реальной брачной структуре, национальности, условиях жизни людей и уровне образованности. Данные лягут в основу расчётов для будущих национальных проектов.

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Теги:
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