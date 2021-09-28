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Общество

Суды Нижнего Новгорода рассмотрели 11 дел о нарушении режима повышенной готовности

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 28 октября состоялись суды по фактам нарушений требований Указа губернатора "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В частности, районные суды рассмотрели 11 дел об административных нарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Два из них были возбуждены в отношении юридических лиц и девять - в отношении физических лиц.

Так, организациям были назначены административные штрафы в размере 50 000 и 250 000 рублей.

Штрафы в минимальном размере были присуждены восьми гражданам. Кроме того, одному нижегородцу было вынесено предупреждение.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, по итогам рейдов 27 октября на владельца одной из нижегородских кальянных составлен протокол за нарушение указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", а также деятельность в нерабочие дни.

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Теги:
Коронавирус Суды Штраф
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