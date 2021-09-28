Протокол за деятельность в нерабочие дни будет составлен на владельца нижегородской кальянной Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Протокол за нарушение указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", а также деятельность в нерабочие дни будет составлен на владельца нижегородской кальянной по итогам рейдов 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рейдах приняли участие сотрудники департамента региональной безопасности, министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, а также специалисты Роспотребнадзора.

Речь идет о кальянной на ул. Рождественской.

"В отношении сотрудников данной кальянной уже составлялся протокол в июле текущего года. Сегодня сотрудники министерства промышленности снова выдали руководству заведения извещение о составлении протокола по статье 26.2 Указа "О введении режима повышенной готовности" за повторное нарушение, по которой предусмотрена приостановка деятельности до 90 суток", - рассказал сотрудник департамента региональной безопасности Александр Голубев.

Проверки также прошли в других точках общепита на улице Рождественской, в зоопарке "Лимпопо" и детских развлекательных центрах, расположенных в ТЦ "РИО", "Новая эра", "Лента" на улице Коминтерна. Согласно изменениям, в торговых центрах могут работать только медицинские и аптечные организации, а также магазины, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нарушений выявлено не было.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. Соответствующие изменения в Указ о введении режима повышенной готовности внёс глава региона Глеб Никитин. По его словам, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, в регионе приостанавливают деятельность многие организации. Массовые мероприятия при этом не проводятся.