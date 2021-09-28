Давид Мелик-Гусейнов доложил Сергею Глаголеву о ситуации с вакцинацией в Нижегородской области Общество

фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусенов доложил замминистра здравоохранения РФ Сергею Глаголеву о ситуации с вакцинацией в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



В частности, по словам медицинского чиновника, Нижегородская область обеспечена необходимым объемом вакцин от коронавируса при условии рационального подхода к процессу вакцинации.

"Вакцин хватает, если рационально подходить к процессу вакцинации. Многие жители пошли в поликлиники и торговые центры, где можно пройти вакцинацию, и стремятся вакцинироваться "Спутником лайт", как очень "быстрой" вакциной, после которой можно получить QR-код, что не является правильным. По тем рекомендациям, которые мы получаем от федерального Минздрава, "Спутник лайт" используется для повторной вакцинации, когда человек уже в прошлом был вакцинирован. А если он болел и у него есть антитела, то для вакцинации в этом случае используется "Спутник V", который даст очень хороший иммунный ответ", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Сергей Глаголев отметил, что по методическим рекомендациям Минздрава РФ в условиях непростой ситуации с заболеваемостью рекомендуется использование двухкомпонентной вакцины, прежде всего, для блага самих пациентов.

"Система вакцинации в Нижегородской области имеет резервы для роста, и необходимо наращивать темпы вакцинации, в том числе это зависит и от осознания важности пациентами прививки от коронавируса. Я бы рекомендовал дополнительно использовать формы предварительной записи, чтобы минимизировать риски контакта с ковидными пациентами и соблюдать текущий эпидемиологический режим", - подчеркнул Сергей Глаголев.

Вместе с заместителем губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения региона Давидом Мелик-Гусейновым он оценил работу поликлиники №7 и пункта вакцинации в одном из торговых центров в Нижнем Новгороде.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, сейчас в регионе более 300 тыс. доз вакцины "Спутник V".

"Вакцина эта есть. И "Спутник лайт" тоже есть, пока в ограниченном количестве – порядка 20 тысяч доз на всю область. В течение двух недель нам обещают, что поставят очередную партию этой вакцины, но, подчеркиваю еще раз, - для повторной вакцинации. Давайте соблюдать эти правила!" - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Сергей Глаголев также призвал нижегородцев вакцинироваться.

"Прервать цепочку передачи вируса и добиться снижения заболеваемости и снижения смертности – наша общая задача, и это должны понимать не только сами пациенты, но и частный бизнес, которому в настоящее время приходится непросто в связи со сложившейся ситуацией и нерабочими днями. Прошу вас, вакцинируйтесь! Наши данные показывают прекрасный профиль безопасности и эффективности вакцин для профилактики Covid-19 . Мы видим, что в стационарах в десятки раз меньше пациентов, вакцинированных от коронавируса, и показатели тяжелого течения снижаются в сотни раз в сравнении с пациентами, которые не перенесли иммунизацию", - сказал Сергей Глаголев.