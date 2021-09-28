Сергей Глаголев назвал использование поддельных сертификатов о вакцинации обманом самих себя Общество

фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Сергей Глаголев назвал использование поддельных сертификатов о вакцинации обманом самих себя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках визита в регион заместитель министра здравоохранения РФ напомнил об уголовной ответственности за фальсификацию документов.

"Использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса – прежде всего обман самих себя", - заявил Сергей Глаголев.

"Фальсификация документов, продажа поддельных QR-кодов является уголовным преступлением, и правоохранительным органам необходимо обращать огромное внимание на подобные факты, расследовать их и пресекать. Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов - это обман самих себя и тех, с кем общается человек, - его родных, близких, друзей и коллег. Covid-19 – это не шутки, четвертая волна заболеваемости достаточно серьезная, все действующие сейчас ограничения оправданы", - предупредил федеральный чиновник.

"Отягчающим фактором является и то, что подобные правонарушения могут повлечь за собой смерть одного или более граждан или причинение ущерба здоровью. И тогда наказание предстоит по более "тяжелым" статьям УК РФ", - добавил он.

Замминистра здравоохранения РФ добавил, что все действующие ограничения введены прежде всего для блага людей, для защиты особенно уязвимых категорий – пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят Covid-19 достаточно тяжело.

Напомним, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства направил представителей федерального Минздрава и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионы РФ для оценки оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и хода вакцинопрофилактики от Covid-19.

Вместе с заместителем губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения региона Давидом Мелик-Гусейновым Сергей Глаголев оценил работу поликлиники №7 и пункта вакцинации в одном из торговых центров в Нижнем Новгороде.