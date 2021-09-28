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Общество

Ряд медучреждений Воротынского района отремонтированы на сумму более 24,7 млн рублей

31 октября 2021 10:16  [89] Общество
Ряд медучреждений Воротынского района отремонтированы на сумму более 24,7 млн рублей

Ряд медучреждений Воротынского района отремонтированы на сумму более 24,7 млн рублей

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

На капитальный ремонт Воротынской ЦРБ и подведомственных учреждений в текущем году направлено более 24,7 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В регионе  реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.

В настоящее время уже закончен капитальный ремонт здания Михайловской участковой больницы, а также отремонтированы два ФАПа-Криушинский и Кекинский.

В ходе капитального ремонта в центральной районной больнице заменены оконные блоки на первом и втором этажах акушерско-гинекологического корпуса. Общая сумма затрат составила около 2 млн рублей. Завершается капитальный ремонт поликлиники, а до конца года будет отремонтирован приемный покой Воротынской ЦРБ.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина на территории России  реализуется целевая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ее главная цель - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. 

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области запланировано приобретение 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей (средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб., средства областного бюджета - 0,8 млрд руб.). Уровень софинансирования региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области из федерального бюджета предусмотрен в размере 94,79%.

В 2021 году на программу модернизации выделено 2,8 млрд. рублей, из которых 2,7 млрд рублей - из федерального бюджета, 147,7 млн рублей - из областного. В программе модернизации участвуют 88 медицинских организаций.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусенов доложил замминистра здравоохранения РФ Сергею Глаголеву о ситуации с вакцинацией в Нижегородской области.

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