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Общество

Нижегородские подростки в 2021 году стали в полтора раза чаще болеть Covid-19

31 октября 2021 14:08  [80] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородские подростки в 2021 году стали в полтора раза чаще болеть Covid-19, чем годом ранее, сообщает телекомпания "Волга" со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно опубликованным данным, по итогам 9 месяцев этого года коронавирусом в Нижегородской области заразились около 14 тысяч детей. При этом по итогам 2020 года в регионе переболели ковидом примерно 10 тысяч несовершеннолетних.

Напомним, что замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов доложил замминистра здравоохранения РФ Сергею Глаголеву о ситуации с вакцинацией в Нижегородской области.

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