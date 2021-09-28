Нижегородские подростки в 2021 году стали в полтора раза чаще болеть Covid-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородские подростки в 2021 году стали в полтора раза чаще болеть Covid-19, чем годом ранее, сообщает телекомпания "Волга" со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно опубликованным данным, по итогам 9 месяцев этого года коронавирусом в Нижегородской области заразились около 14 тысяч детей. При этом по итогам 2020 года в регионе переболели ковидом примерно 10 тысяч несовершеннолетних.

Напомним, что замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов доложил замминистра здравоохранения РФ Сергею Глаголеву о ситуации с вакцинацией в Нижегородской области.