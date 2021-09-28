НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Более 2,5 тыс. дежурных групп открыты в детских садах Нижегородской области в нерабочие дни, сообщает телекомпания "Волга".
Как рассказал заместитель министра образования региона Маргарита Банникова, всего в регионе открыто 2588 дежурных групп. Больше всего из них работают в Нижнем Новгороде - 803.
Также в лидерах по организации дежурных групп в детсадах - Дзержинск, Бор, Городецкий и Павловский районы.
Всего в областном центре до введения нерабочих дней садики посещали более 70 тыс. детей. Сейчас в дежурных группах числится больше 11 тыс., то есть 16 процентов от общего числа.
Как сообщалось ранее, порядка 822 дежурных групп будут работать в детских садах Нижнего Новгорода с 1 по 3 ноября.
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