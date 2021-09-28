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Общество

Порядка 822 дежурных групп будут работать в нижегородских детсадах с 1 по 3 ноября

29 октября 2021 13:39  [111] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 822 дежурных групп будут работать в детских садах Нижнего Новгорода с 1 по 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в департаменте образования, их количество определено исходя из потребности нижегородцев. 

Для определения ребенка в дежурную группу родителям нужно обратиться к заведующему детским садом. Отмечается, что предоставление справок с места работы родителей при этом не требуется. 

По данным департамента образования, в Нижнем Новгороде работают 311 дошкольных учреждений и четыре детских сада при общеобразовательных школах. Дежурные группы открыты во всех из них.

"Сейчас важно помочь родителям, которые в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина будут работать в эти дни, и обеспечить пребывание их детей в дошкольных учреждениях. Поэтому было принято решение открыть дежурные группы в каждом детском саду Нижнего Новгорода", - ранее отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

Добавим, что задать вопросы о работе дежурных групп можно, воспользовавшись "горячей линией" районных управлений образования:

- Приокский район - 465-98-14,
- Советский район - 417-18-58, 468-49-84,
- Сормовский район – 222-29-54,
- Канавинский район – 246-46-05,
- Нижегородский район - 419-76-56,
- Автозаводский район - 295-07-60,
- Ленинский район -251-25-99, 251-30-99,
- Московский район – 224-43-86.

Напомним, что в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. Работу смогут продолжить только некоторые категории организаций.

Ранее сообщалось, что на этот период в школах объявлены каникулы.

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Теги:
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