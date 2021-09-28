Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил водителей с профессиональным праздником Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, глава города Юрий Шалабаев направил поздравление с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В последнее воскресенье октября мы чествуем тех, кто ежедневно в любую погоду и время суток обеспечивает комфорт и безопасность перевозки пассажиров, оперативную доставку различных грузов: водителей и механиков, инженерный и технический персонал, ремонтников и диспетчеров. Вы сокращаете расстояние, экономите время, увеличиваете мобильность и даже влияете на настроение нижегородцев. Ваша работа требует серьезной физических и эмоциональных сил, высокой концентрации внимания и мастерства.

В свою очередь администрация Нижнего Новгорода стремится сделать условия вашей работы комфортнее, обновляя парк пассажирского электротранспорта, ремонтируя дороги, обустраивая выделенные полосы для пассажирского транспорта, модернизируя светофоры и освещение дорог.

От имени нижегородцев благодарю вас за нелегкий, но такой нужный и важный труд, преданность любимому делу и профессионализм. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи на дорогах ", - сказал Юрий Шалабаев.

СПРАВКА

"День автомобилиста" — профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее воскресенье октября. К этому дню приурочивают поздравления и поощрения работников автомобильной промышленности от властей страны и непосредственного руководства.