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Двое мужчин погибли от отравления угарным газом в Сарове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Это произошло накануне в гаражном кооперативе на ул. Зернова. Сообщение об отравлении поступило спасателям в 12:00.
В последствии выяснилось, что в гараже находился автомобиль с работающим двигателем.
Всего пострадало три человека.
Напомним, две женщины также отравились угарным газом в многоквартирном жилом доме в Дзержинске в начале октября.
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