Двое мужчин погибли от отравления угарным газом в Сарове Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двое мужчин погибли от отравления угарным газом в Сарове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Это произошло накануне в гаражном кооперативе на ул. Зернова. Сообщение об отравлении поступило спасателям в 12:00.

В последствии выяснилось, что в гараже находился автомобиль с работающим двигателем.

Всего пострадало три человека.

Напомним, две женщины также отравились угарным газом в многоквартирном жилом доме в Дзержинске в начале октября.