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Экономика

Нижегородский агропром увеличил объём экспорта на 17% за 9 месяцев 2021 года

01 ноября 2021 12:22  [88] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области за 9 месяцев 2021 года экспортировали продукции на 240 млн долларов. Это на 17% больше соответствующего периода 2020 года, сообщили в региональном правительстве.

"Экспорт является одним из драйверов развития агропромышленного сектора, мировой рынок открывает перед нашими предприятиями большие возможности. Сегодня более 60 нижегородских аграрных компаний поставляет свою продукцию в 50 стран мира. Основную долю в общем объёме экспорта занимает масложировая продукция, её поставки за рубеж ежегодно растут. Также увеличивается экспорт зерновой, мукомольно-крупяной, кондитерской, мясной продукции, безалкогольных и алкогольных напитков", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Он напомнил, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" перед регионом стоят задачи по наращиванию объема экспорта продукции АПК. В частности, к 2024 году этот показатель должен быть увеличен до 322 млн долларов.

"Для содействия развитию экспортной деятельности предусмотрен ряд мер поддержки для экспортно-ориентированных предприятий. Это и бесплатное консультирование, и обучающие программы, льготное кредитование, компенсация затрат на сертификацию и транспортировку продукции, помощь при продвижении товаров на международных торговых площадках и выставках и другие", - добавил Николай Денисов.

Подробную информацию о поддержке действующих и потенциальных предприятий-экспортёров можно получить в Центре развития экспорта Нижегородской области: https://export-nn.ru.

Напомним, основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации, является наращивание объемов экспорта. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов РФ по приросту промышленного экспорта в I полугодии 2021 года.

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Теги:
апк Нацпроект Экспорт
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