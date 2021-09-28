Максим Черкасов: "На данные переписи населения опираются многие социально-экономические расчеты" Политика

Максим Черкасов Фото: пресс-служба правительства региона

"На данные переписи населения опираются многие социально-экономические расчеты", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, комментируя свое участие в переписи населения на сайте Госуслуг.

По его словам, данные переписи населения учитываются при разработке государственных программ и национальных проектов, в том числе таких, как "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"На данные переписи населения опираются многие социально-экономические расчеты, они необходимы также и для разработки мер поддержки бизнеса как на региональном, так и на федеральном уровне. Наконец, перепись – это летопись России, ее истории. Ее результаты адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить после нас", - сказал министр.

"Принять участие в переписи важно каждому из нас. Тем более что сегодня благодаря развитию техники сделать это очень просто и безопасно. Достаточно войти с мобильного телефона или компьютера в свой личный кабинет на портале Госуслуги и заполнить регистрационную форму. Например, у меня на это ушло всего 15 минут", - резюмировал Максим Черкасов.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.