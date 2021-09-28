Следователи выясняют обстоятельства гибели молодых людей от отравления угарным газом в Сарове

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Следственное управление СК России по Нижегородской области выясняет обстоятельства гибели двух 19-летних молодых людей от отравления угарным газом в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Их тела обнаружил местный житель в гаражном кооперативе на ул. Зернова. Еще один 19-летний мужчина остался жив и сейчас госпитализирован.
Выяснилось, что все трое - коллеги по работе.
При осмотре тел погибших следователи не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Были назначены судебно-медицинские экспертизы.
Отмечается, что в гараже находился автомобиль с работающим двигателем. Следователи не исключают, что эти пары и стали причиной отравления молодых людей.
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