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Правительство Нижегородской области еще не обсуждало вопрос продления нерабочих дней в регионе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.
По словам собеседника агентства, такой вопрос еще не рассматривался кабинетом министров региона.
На данный момент не принято какого-либо конкретного решения.
Напомним, что в период с 25 октября по 7 ноября в регионе введены нерабочие дни для недопущения распространения коронавируса. Допуск людей в места массового скопления людей - музеи и организации для занятия спортом осуществляется по QR-кодам или мультипассам.
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