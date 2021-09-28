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Общество

Правительство Нижегородской области еще не обсуждало вопрос продления нерабочих дней

01 ноября 2021 14:03  [171] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области еще не обсуждало вопрос продления нерабочих дней в регионе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, такой вопрос еще не рассматривался кабинетом министров региона.

На данный момент не принято какого-либо конкретного решения.

Напомним, что в период с 25 октября по 7 ноября в регионе введены нерабочие дни для недопущения распространения коронавируса. Допуск людей в места массового скопления людей - музеи и организации для занятия спортом осуществляется по QR-кодам или мультипассам.

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Теги:
Карантин Коронавирус локдаун
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