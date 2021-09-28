Правительство Нижегородской области еще не обсуждало вопрос продления нерабочих дней Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области еще не обсуждало вопрос продления нерабочих дней в регионе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, такой вопрос еще не рассматривался кабинетом министров региона.

На данный момент не принято какого-либо конкретного решения.



Напомним, что в период с 25 октября по 7 ноября в регионе введены нерабочие дни для недопущения распространения коронавируса. Допуск людей в места массового скопления людей - музеи и организации для занятия спортом осуществляется по QR-кодам или мультипассам.