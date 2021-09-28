Волонтёры оказали помощь многодетной семье погорельцев из посёлка Красная горка Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Волонтёры "Единой России" и "Молодой Гвардии" оказали помощь многодетной семье погорельцев из посёлка Красная горка Володарского района. Об этом рассказали в НРО партии.

В конце октября страшный пожар полностью уничтожил дом и имущество семьи Борисевич. В семье восемь детей, пятеро несовершеннолетних живут с родителями, младшей дочери пять лет.

Во время пожара дети и родители не пострадали, но дом оказался полностью непригоден для проживания. Многодетная семья временно поселилась у соседей.

При помощи Нижегородской областной общественной организации "Ассоциация многодетных семей" для погорельцев оперативно собрали одежду, предметы первой необходимости, канцелярские товары для учёбы.

Жанна Борисевич более десяти является председателем ассоциации многодетных и приёмных семей Дзержинска. Ведёт активную общественную работу, помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

"Я хочу сказать огромное спасибо всем людям за поддержку. Мы видим, что наша семья не одна, это помогает не отчаиваться. Работая в ассоциации многодетных и приёмных семей, помогала семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Теперь так случилось, что помощь понадобилась нашей семье. И мы видим, сколько неравнодушных и добрых людей живут рядом с нами", - рассказала Жанна Борисевич.

Волонтёрский центр партии предоставил грузовой автомобиль, добровольцы помогли привезти и разгрузить вещи.

"Люди не должны оставаться наедине со своей бедой. Пожар - это большая трагедия. Когда к нам обратились из областной "Ассоциации многодетных семей" с просьбой помочь этой семье, мы, конечно, сразу же откликнулись", - сказала координатор «горячей линии» регионального волонтерского центра "Единой России" Александра Блохина.

Обратиться в региональный волонтерский центр "Единой России" можно по телефону 8 (831) 439-74-06.

Напомним, волонтёрский центр "Единой России" в Нижегородской области начал работу 23 марта 2020 года. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции волонтёры выполняют непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурят в колл-центрах, помогают медикам с транспортом, развозят лекарства больным на дом. Оказывают адресную помощь тем, кому это необходимо.

Добровольцем волонтёрского центра может стать любой желающий, кто готов помогать нижегородцам. Для этого достаточно оставить заявку по вышеуказанному номеру телефона или заполнить онлайн-форму на сайте регионального отделения "Единой России" nnov.er.ru.

В рамках акции "Мы вместе" представители волонтёрских центров "Единой России", волонтёрских штабов ОНФ, "Волонтёров-медиков", "Волонтёров Победы", активистов "Молодой Гвардии" оказывают помощь гражданам и медикам.

Единый круглосуточный телефон колл-центра для получения помощи во время пандемии 8-800-200-34-11.