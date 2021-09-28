"Ночь искусств" пройдет в Нижегородской области 4 ноября Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Нижегородской области 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Учреждения культуры представят в офлайн и онлайн форматах программу под девизом "Искусство объединяет". В 2021 году мероприятие приурочено ко Дню народного единства.

Музеи

Так, вход во все филиалы Нижегородского государственного художественного музея в этот день будет бесплатным. Кроме того, музей подготовил онлайн-программу в социальных сетях и на сайте учреждения.

В Нижегородском кремле будет организована интерактивная программа для детей "В поисках казны ополчения".

В Музее Русского Патриаршества - интерактивная экскурсия для детей "4 ноября – День народного единства".

В официальной группе Нижегородского государственного историко-архитектурного музея заповедника в "ВКонтакте" состоятся онлайн-трансляция концерта Русского народного оркестра, мастер-класс "Городецкая роспись" и онлайн-лекция "Образ Смутного времени в отечественном кинематографе".

Русский музей фотографии к Дню народного единства подготовил онлайн-фотовыставку "В лесах и на горах" по следам произведений П.И. Мельникова-Печерского. Выставка будет доступна с 4 ноября на официальном сайте музея и страницах в социальных сетях.

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" подготовил музейную онлайн-программу "Болдинская кинолетопись режиссера Юрия Беспалова", посвященную творчеству известного нижегородского режиссера-документалиста.

Нижегородский областной колледж культуры покажет в социальных сетях музыкальный спектакль "Разорванное время, или регтайм по-русски", представит интерактивную выставку работ учеников колледжа "Мой родной край", а также пригласит на мастер-класс по изготовлению изделий из кожи.

Театры

На официальном канале Нижегородского государственного театра драмы им. Горького зрителям будет доступен онлайн-киноконцерт "Счастье вдруг…". Он был исполнен вживую всего лишь раз в 2016 году - в Год кино.

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина подготовил онлайн-концерт солистов оперы, посвященный Дню народного единства. Также будет доступна серия видеоинтервью "Разговор об искусстве" с артистами оперы, балета, хора и оркестра. Помимо этого, у зрителя будет возможность прогуляться по театру в рамках видеоэкскурсии на официальном сайте театра и в социальных сетях.

Музыкальные учреждения

На официальном сайте Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича в 18:30 начнется концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Александра Скрябина. В программе - симфония №1 ми мажор, соч. 26 (1900) с заключительной частью "Слава искусству…" для меццо-сопрано, тенора и смешанного хора на слова А. Скрябина. "Прометей", "Поэма огня" для большого симфонического оркестра, смешанного хора и солирующего фортепиано, соч. 60 (1910).

Онлайн-программа, подготовленная Нижегородским государственным училищем им. Балакирева , начнется в 17:00. В официальных аккаунтах в "ВКонтакте" и Facebook пройдет вечер вокальной музыки, участниками которого станут выпускники НМУ им. М.А. Балакирева. В их исполнении прозвучат романсы, номера из опер, оперетт, обработки русских народных песен. В 19:00 трансляция продолжится концертом отделения "Музыкальное искусство эстрады" с участием известного российского трубача, Заслуженного артиста РФ Арзу Гусейнова. Финалом программы станет концерт "Звучат духовые и ударные инструменты". В 22:00 выступят солисты - студенты отделения "Оркестровые духовые и ударные инструменты", а также духовой оркестр НМУ им. М.А. Балакирева под управлением Ивана Малова.

Библиотеки

4 и 5 ноября с 12:00 в социальных сетях и на сайте Нижегородской государственной областной библиотеки им. Т.А. Мавриной будут проходить виртуальные выставки, онлайн-игры и мастер-классы, а также виртуальное путешествие "По маршруту нижегородского ополчения".

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" пригласит поучаствовать в интерактивной игре "Истинный патриот: Кузьма Минин в изобразительном искусстве" и викторине "Гостеприимный Нижний: известные люди, посетившие наш город", а также представит электронную выставку "Подвиг во имя России" (1611 – 1612) и многое другое.

На сайте Нижегородской центральной специальной библиотеки для слепых и в соцсети "ВКонтакте" в 17:00 начнутся виртуальные громкие чтения "На площади народного единства" - краеведческая литература из цикла "Юным нижегородцам" для детей школьного возраста, в том числе с проблемами зрения.

Напомним, главной информационной площадкой всероссийской акции традиционно выступает портал Культура.РФ.

Напомним также, что в 2020 году акция проходила полностью в онлайн формате из-за коронавируса.

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