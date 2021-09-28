Около 30 нижегородцев были задержаны в выходные за повторное пьяное вождение Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В минувшие выходные, 29 и 30 октября, на территории Нижегородской области проходили профилактические рейды в рамках операции "Трезвая осень", организованной региональным ГИБДД совместно с правительством Нижегородской области.

Как сообщили в региональном ГИБДД, в ходе операции инспекторы задержали 135 нетрезвых водителей. 26 из них уже были ранее задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, за минувшие выходные на дорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 4 ДТП по вине пьяных водителей, в которых пострадало четверо граждан.

За счет привлечения сотрудников строевых подразделений ГИБДД Нижегородской области заметно увеличилось количество проверок водителей в Володарском, Борском, Дальнеконстантиновском, Перевозском, Вадском районах и в Дзержинске - в тех районах, где по итогам 9 месяцев 2021 года был зафиксирован рост числа ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, с начала 2021 года на территории Нижегородской области в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей погибли 70 человек и ещё 502 получили ранения.