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Общество

Нижегородская область получит более 900 млн рублей на проект рекультивации свалки в Богородске

01 ноября 2021 19:27  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область получит более 900 млн рублей из федерального бюджета на проект рекультивации несанкционированной свалки в Богородске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соответствующее решение приняла комиссия по отбору субъектов РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

"Ликвидация несанкционированной свалки в Богородске позволит улучшить качество жизни почти 60 тысяч человек. Было немало обращений от жителей, связанных с этим объектом, проблема сформировалась достаточно давно. Национальный проект «Экология» позволит решить эту задачу", - рассказал Глеб Никитин.

По результатам рассмотрения заявки Нижегородской области, направленной в адрес Минприроды России, было принято решение о финансировании мероприятий по рекультивации земельного участка, занятого свалкой отходов в Богородске, в 2022-2023 годах.

Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". По данным Минэкологии Нижегородской области, общая площадь объекта в Богородске составляет около 45 га. Здесь размещены отходы производства и потребления IV и V классов опасности объемом 813,734 тыс. куб. м. Состав отходов разнородный, представлен преимущественно твердыми коммунальными, строительными отходами с незначительным объемом промышленных отходов.

В этом году министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области получило положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект рекультивации богородской свалки, что позволило направить комплект документов для подачи заявки на софинансирование в Минприроды России.

"В соответствии с техническим заданием к контракту и результатами комплексных инженерных изысканий наиболее эффективным и экономически обоснованным методом рекультивации является изоляция отходов водонепроницаемыми геосинтетическими материалами с устройством системы пассивной дегазации", - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Заказчиком разработки проектной документации на рекультивацию земельного участка согласно госконтракту является ГБУ НО "Экология региона". По данным учреждения, ликвидация несанкционированной свалки будет проходить в три этапа.

"Подготовительный этап предусматривает строительство бытового городка, проездов, ограждения, вертикальную планировку. Технический этап будет включать в себя формирование свалочного тела, устройство многофункционального покрытия из геосинтетических материалов, откачку фильтрата, создание системы пассивной дегазации. Далее последует биологический этап - это уже окончательное восстановление плодородия и биологической продуктивности нарушенных земель или, иными словами, создание культурбиоценозов различного назначения", - рассказал директор ГБУ НО "Экология региона" Максим Левин.

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Теги:
Нацпроект Свалки Экология
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