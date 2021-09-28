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Общество

Нижегородская компания оштрафована за нарушение правил транспортирования отходов

02 ноября 2021 10:30  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская компания - ООО "Траст" оштрафована за нарушение правил транспортирования отходов. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, в районе п. Орловские дворики (Московское шоссе) был остановлен для досмотра КАМАЗ. В кузове были обнаружены строительные и бытовые отходы. При этом необходимые сопроводительные документы на груз отсутствовали. Водитель ООО "Траст" не смог предъявить паспорт отходов, документы на их транспортирование и передачу с указанием количества отходов, цели и места назначения транспортирования.

По итогам проведенного административного расследования в июле текущего года в отношении юридического лица, к числу основных видов деятельности которого относится сбор и обработка отходов, было вынесено постановление о привлечении к ответственности, наложены штрафные санкции в размере 100 тысяч рублей.

Попытка ООО "Траст" оспорить свою виновность в суде не увенчалась успехом. И в итоге Московский райсуд поддержал позицию Росприроднадзора.

В итоге компания была оштрафована по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".

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Теги:
Росприроднадзор Экология
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