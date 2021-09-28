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Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"

02 ноября 2021 10:55  [55] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для проектирования и строительства двух станций автозаводской линии метро ("Сенная" и "Оперный театр"). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Таким образом, линия метрополитена будет продлена от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная"

Согласно информации, это конкурс с ограниченным участием. Начальная (максимальная) цена контракта - 35,6 млрд рублей. Источник финансирования - средства бюджета города на 2021-2026 года, в том числе средства областного бюджета.

Планируется, что подрядчик будет выбран 2 декабря. Работы необходимо начать уже в 2022 году.

Согласно графику, поэтапная разработка проектной и рабочей документации с получением положительного заключения экспертизы запланирована на 1 квартал 2021 года - 2 квартал 2025 года. Подготовка территории строительства - 1 квартал 2021 года - 4 квартал 2024. Сооружение основных конструкций - 3 квартал 2022 года- 4 квартал 2025 года. Архитектурно-отделочные работы - 3 квартал 2023 года - 4 квартал 2025 года. Инженерно-технические системы - 2 квартал 2023 года - 4 квартал 2025 года. Верхнее строение пути - 3 квартал 2023 года - 4 квартал 2025 года. Внешние сети: энергоснабжение, водопровод, водоотведение и канализация - 3 квартал 2022 года - 3 квартал  2025 года. Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2025 года.

Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, что правительство Нижегородской области подписало соглашения с Минстроем РФ и Минфином РФ о направлении 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на данные работы. Средства будут выделены в качестве инфраструктурного кредита.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 61,4 млрд рублей до 2024 года. Она вошла в число пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

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Теги:
Госзакупки Метро Строительство
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