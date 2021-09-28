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Общество

Капитан полиции Антон Куликов представляет Нижегородскую область в финале конкурса "Народный участковый-2021"

02 ноября 2021 11:44  [96] Общество
Участковый уполномоченный полиции Антон Куликов

Участковый уполномоченный полиции Антон Куликов

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Стартовало финальное голосование Всероссийского конкурса "Народный участковый-2021". Лучшего участкового страны выбирают посредством интернет-голосования, которое будет проходить до 10 ноября. Победителем станет сотрудник МВД, получивший наивысший "коэффициент доверия" от граждан.

По итогам регионального этапа конкурса лучшим участковым уполномоченным Нижегородской области стал старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду Антон Куликов. За него проголосовали 3 112 нижегородцев. Теперь он представляет наш регион на федеральном этапе.

Как отметили в ГУ МВД, победителю регионального этапа Антону Куликову 31 год, в органах внутренних дел он служит с 2014 года.Территорией обслуживания является крупный микрорайон "Усилово". За время работы капитан полиции Куликов неоднократно поощрялся руководством городской полиции за положительные результаты в оперативно-служебной деятельности. Он регулярно получает положительные оценки и благодарности от местных жителей, а также пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.

"Мое главное достижение - это поддержка граждан! Много лет я нахожусь на этом административном участке и смог достичь высокого уровня доверия нижегородцев. Ко мне обращаются не только по службе, но и за советами или житейскими вопросами. Приятно осознавать, что я являюсь авторитетом в глазах людей", - рассказал лучший участковый Нижегородской области 2021 года.

Голосование на заключительном этапе конкурса доступно по ссылке. Для участия в голосовании потребуется авторизация через социальные сети.

ГУ МВД России по Нижегородской области призывает жителей региона принять участие в голосовании и поддержать земляка.

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Теги:
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