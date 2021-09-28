Роман Стронгин: "В целях безопасности и экономии времени целесообразно пройти перепись онлайн" Общество

Председатель Общественной палаты Нижегородской области призвал жителей региона активнее участвовать в переписи населения.

"С 15 октября по 14 ноября 2021 года на всей территории нашей страны проводится Всероссийская перепись населения. Полагаю, что в условиях распространения COVID-19 и в целях экономии личного времени целесообразным вариантом является прохождение переписи онлайн на сайте Госуслуги. Данные, полученные в ходе переписи, крайне необходимы для планирования развития Российской Федерации и принятия важнейших управленческих решений, что в конечном итоге коснется всех нас", - отметил Роман Стронгин.

Напомним, за первые две недели во Всероссийской переписи населения приняло участие около 1,2 млн жителей Нижегородской области, из них более 290 тысяч — самостоятельно через портал Госуслуг.