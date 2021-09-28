Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
02 ноября 2021 13:24  [63] ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 13%
02 ноября 2021 12:56  [110] Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с бумкомбинатом "Волга"
02 ноября 2021 11:46  [123] ВТБ: продажи ипотеки в России вырастут до 5,8 трлн рублей
02 ноября 2021 11:13  [119] Почти 300 предприятий-должников были ограничены в энергоснабжении с начала 2021 года
02 ноября 2021 10:50  [1187] Задержан главный финансист ГК "Гармония-Нижегородец" Александр Алексеев
02 ноября 2021 10:41  [126] ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов
01 ноября 2021 18:04  [277] Полный перечень мер региональной поддержки для бизнеса разместили на инвестиционном портале Нижегородской области
01 ноября 2021 17:04  [253] "Открытие Инвестиции": инвестиционный бизнес группы "Открытие" показал рекорды роста за девять месяцев 2021 года
01 ноября 2021 16:11  [264] ВТБ профинансирует строительство ЖК в Нижнем Новгороде на сумму более 2 млрд рублей
01 ноября 2021 15:05  [176] Банк ПСБ запустил федеральную рекламную кампанию "Пусть мечты исполняются как в кино"
Бизнес

Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с бумкомбинатом "Волга"

02 ноября 2021 12:56  [110] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО "Волга". Документ подписали губернатор региона Глеб Никитин и гендиректор предприятия Сергей Пондарь.

Как пояснили в правительстве, соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2030 года, предполагает тесное взаимодействие по направлениям, связанным с социально-экономическим развитием Нижегородской области и созданием условий для развития инвестиционной деятельности в регионе.

Глеб Никитин пояснил, что бумкомбинат "Волга" - одно из крупнейших предприятий Балахнинского района, которое играет важную роль в жизни многих людей.

"Компания стремится развиваться - увеличивать количество и улучшать качество выпускаемой продукции, обновлять оборудование, при этом заботясь об экологичности и создавая новые рабочие места. Это соответствует стратегии развития Нижегородской области, поэтому было принято решение документально закрепить наши позиции и намерения", - сказал глава региона.

Губернатор Нижегородской области также отметил, что правительство планирует оказывать предприятию поддержку при реализации инвестпроектов, а также консультативную помощь по ряду вопросов.

Генеральный директор АО "Волга" Сергей Пондарь рассказал, что компания в 2019-2020 годах реализовала ряд крупных инвестпроектов, позволивших увеличить объём производства и сырья, и готовой продукции. Например, инвестпроект в области освоения лесов, обеспечивший заготовку необходимого количества древесины для наращивания объёмов выпуска продукции.

"Максимальная эффективность в реализации сложных и комплексных проектов достигается только при тесном взаимодействии со всеми органами власти", - подчеркнул Пондарь.

Так, при поддержке регионального правительства предприятие обновит бумагоделательного оборудования. На эти цели бумкомбинат уже получил заём Фонда развития промышленности РФ в размере 499 млн рублей. Общие инвестиции в проект составят 4,1 млрд рублей, уточнили в правительстве.

Кроме того, планируется установить на энергокомплексе (НиГРЭС) АО "Волга" новой конденсационной турбины с генератором мощностью 27 МВт.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бумкомбинат Волга Правительство Нижегородской области Сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
01 сентября 2021 14:28  [1057] Балахнинский бумкомбинат "Волга" завершил инвестпроект на 1,5 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph