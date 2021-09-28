Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с бумкомбинатом "Волга" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО "Волга". Документ подписали губернатор региона Глеб Никитин и гендиректор предприятия Сергей Пондарь.

Как пояснили в правительстве, соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2030 года, предполагает тесное взаимодействие по направлениям, связанным с социально-экономическим развитием Нижегородской области и созданием условий для развития инвестиционной деятельности в регионе.

Глеб Никитин пояснил, что бумкомбинат "Волга" - одно из крупнейших предприятий Балахнинского района, которое играет важную роль в жизни многих людей.

"Компания стремится развиваться - увеличивать количество и улучшать качество выпускаемой продукции, обновлять оборудование, при этом заботясь об экологичности и создавая новые рабочие места. Это соответствует стратегии развития Нижегородской области, поэтому было принято решение документально закрепить наши позиции и намерения", - сказал глава региона.

Губернатор Нижегородской области также отметил, что правительство планирует оказывать предприятию поддержку при реализации инвестпроектов, а также консультативную помощь по ряду вопросов.

Генеральный директор АО "Волга" Сергей Пондарь рассказал, что компания в 2019-2020 годах реализовала ряд крупных инвестпроектов, позволивших увеличить объём производства и сырья, и готовой продукции. Например, инвестпроект в области освоения лесов, обеспечивший заготовку необходимого количества древесины для наращивания объёмов выпуска продукции.

"Максимальная эффективность в реализации сложных и комплексных проектов достигается только при тесном взаимодействии со всеми органами власти", - подчеркнул Пондарь.

Так, при поддержке регионального правительства предприятие обновит бумагоделательного оборудования. На эти цели бумкомбинат уже получил заём Фонда развития промышленности РФ в размере 499 млн рублей. Общие инвестиции в проект составят 4,1 млрд рублей, уточнили в правительстве.

Кроме того, планируется установить на энергокомплексе (НиГРЭС) АО "Волга" новой конденсационной турбины с генератором мощностью 27 МВт.