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Общество

Зенитно-ракетный комплекс С-300 установили в нижегородском парке Победы

02 ноября 2021 13:35  [61] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Зенитно-ракетный комплекс С-300 пополнил экспозицию парка Победы на набережной Гребного канала. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Как уточнили в ведомстве, установку комплекса инициировали ветераны Нижегородского высшего зенитно-ракетного командного училища ПВО.

Председатель Совета ветеранов училища, полковник в запасе Сергей Выдрин рассказал, что в прошлом году было принято решение создать музей, посвящённый истории зенитно-ракетных войск и Нижегородского высшего зенитно-ракетного командного училища ПВО. Городская администрация выделила для этих целей площадку в парке Победы.

Сначала была оформлена стендовая часть, в мае 2021 года установили комплекс С-125, а теперь и С-300. Модернизированные зенитно-ракетные установки именно этой серии остаются одним из главных средств противовоздушной обороны страны, отметил военный. Саму установку привезли из Московской области, а транспортно-пусковые контейнеры прибыли из-под Владимира - из войсковой части в Костерево.

"Естественно, установка демилитаризована, - добавил Сергей Выдрин. - Вообще мы хотим установить на этой площадке, как можно больше зенитно-ракетных комплексов".

Ранее нижегородские власти заявили, что будут развивать парк Победы в Нижнем Новгороде как центр патриотической жизни.

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Теги:
Гребной канал Парки
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