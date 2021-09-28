Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2021 15:15  [41] Парковку транспорта ограничат на ул. Павла Мочалова с 24 ноября
02 ноября 2021 14:44  [89] Более 50 проектов по программе "Вам решать" реализованы в Нижнем Новгороде
02 ноября 2021 14:33  [92] Нового главврача назначили в Ардатовской ЦРБ
02 ноября 2021 14:23  [78] Нижегородская канатная дорога изменит режим работы 4-7 ноября
02 ноября 2021 13:56  [221] Более 30 самолетов внепланово принял нижегородский аэропорт из-за непогоды в Москве
02 ноября 2021 13:35  [158] Зенитно-ракетный комплекс С-300 установили в нижегородском парке Победы
02 ноября 2021 12:30  [128] Роман Стронгин: "В целях безопасности и экономии времени целесообразно пройти перепись онлайн"
02 ноября 2021 12:22  [199] Число умерших от коронавируса за сутки в Нижегородской области вновь достигло 40
02 ноября 2021 12:15  [174] Ковчег с частицей мощей князя Александра Невского прибудет в Нижний Новгород 8 ноября
02 ноября 2021 11:44  [161] Капитан полиции Антон Куликов представляет Нижегородскую область в финале конкурса "Народный участковый-2021"
Общество

Нижегородская канатная дорога изменит режим работы 4-7 ноября

02 ноября 2021 14:23  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором изменит режим работы с 4 по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте АО "Нижегородские канатные дороги".

Так, 4 и 7 ноября она будет работать с 9:00 до 22:00, а 5 и 6 ноября - с 6:45 до 22:00.

Ранее нижегородская канатная дорога перешла на зимний режим работы.

Напомним, что стоимость проезда на канатной дороге остается прежней: билет на одну поездку в одну сторону на одного человека– 100 руб., детям с 7 до 12 лет - 50 руб., до 7 лет - бесплатно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Праздники Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph