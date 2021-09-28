Нижегородская канатная дорога изменит режим работы 4-7 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором изменит режим работы с 4 по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте АО "Нижегородские канатные дороги".

Так, 4 и 7 ноября она будет работать с 9:00 до 22:00, а 5 и 6 ноября - с 6:45 до 22:00.

Ранее нижегородская канатная дорога перешла на зимний режим работы.

Напомним, что стоимость проезда на канатной дороге остается прежней: билет на одну поездку в одну сторону на одного человека– 100 руб., детям с 7 до 12 лет - 50 руб., до 7 лет - бесплатно.