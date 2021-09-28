Более 50 проектов по программе "Вам решать" реализованы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 50 проектов по программе "Вам решать" реализованы в Нижнем Новгороде. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, контролируя ход работ по проекту.

По его словам, по проекту в этом году реализуется 78 заявок. Сейчас из них более 50 уже завершены, остальные в высокой степени готовности.

Так, в Сормовском районе он осмотрел новую спортивную площадку на проспекте Кораблестроителей. Ее площадь – 900 квадратных метров, покрытие – безопасная резиновая крошка. Сейчас выполняется устройство основания, подрядчик укладывает геотекстиль. Планируется, что работы завершатся в ноябре. Зимой площадку можно будет заливать для катания на коньках.

На улице Федосеенко спортивное благоустройство уже завершено. По проекту "Вам решать" на площадке заменили покрытие и нанесли разметку.

В Канавинском районе оборудовали новую воркаут-площадку на Московском шоссе. Там появились разные тренажеры для тренировки и укрепления мышц и суставов рук, груди, бицепсов и дельтовидных мышц, спорткомплексы из перекладин. Кроме того, установлены специальные навесы для защиты от непогоды.

На улице Весенней по программе появились два игровых комплекса для детей разных возрастов, два балансира, качели разного вида, карусель, качалки на пружине, песочница и скалодром.

"В целом запрос на спортивные и детские площадки в Нижнем очень высок. Из 78 заявок по проекту 35% – это как раз детские площадки и спорткомплексы. Жители активно голосуют, точно указывают места, где хотели бы видеть новую инфраструктуру, взаимодействуют с районными администрациями", - отметил Юрий Шалабаев.

Глава города также призвал нижегородцев принять участие в проекте "Вам решать" на следующий год.

Напомним, что 11 октября в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год. Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона до 12 ноября включительно.

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.