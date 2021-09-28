ПСБ расшил возможности онлайн-факторинга для поставщиков крупнейших компаний из различных отраслей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Промсвязьбанк" расшило возможности онлайн-факторинга для поставщиков крупнейших компаний из различных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ПСБ сократил время согласования заявки на онлайн-факторинг вдвое и расширил список компаний, поставщики которых могут воспользоваться этой услугой - в него вошло еще большее число компаний из рейтинга ТОП-600 крупнейших предприятий России.

Услуга онлайн-факторинга, которую предоставляет ПСБ, позволяет поставщику получить решение о финансировании менее чем за один час и оперативно пополнить оборотные средства, не дожидаясь окончания отсрочки по оплате от дебитора.

"С конца прошлого года, когда услуга была запущена для ограниченного количества клиентов, было одобрено заявок на сумму свыше 5 млрд рублей. Мы отмечаем востребованность онлайн-факторинга среди клиентов ПСБ и именно поэтому расширили условия его использования. Помимо сокращения сроков рассмотрения заявки, увеличена сумма финансирования дебиторской задолженности для клиентов до 500 млн рублей. Благодаря обратной связи от компаний, активно использующих онлайн-факторинг, мы делаем услугу еще более качественной, удобной и доступной для большего количества компаний. Ожидаем, что доля решений, принимаемых за час вырастет до 80% от общего количества заявок", - отметил управляющий директор по факторингу ПСБ Иннокентий Воловик.

Для получения услуги клиенту необходимо в личном кабинете ПСБ направить заявку, приложив согласие на обработку персональных данных и запрос в бюро кредитных историй, выписку с расчетного счета или карточку счета 62 по дебитору (вид этого документа зависит от дебитора), договор с заказчиком и заверить всё квалифицированной электронной подписью. Договор факторингового обслуживания подписывается дистанционно, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19.