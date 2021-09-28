Более 250 литров антиковидной плазмы передано в нижегородские больницы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 250 литров антиковидной плазмы передано в нижегородские больницы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой".

Согласно информации, все заявки лечебных учреждений на получение компонентов крови своевременно удовлетворяются в полном объеме. Получают компоненты и препараты, производимые из донорской крови более 100 медицинских организаций региона.

Отмечается, что прием доноров осуществляется с учетом фактической потребности лечебных учреждений в конкретных фенотипах крови, в том числе редких. На данный момент наиболее востребованы компоненты крови 1 и 2 группы крови Rh-.

"Развитие движения безвозмездных доноров на территории Нижегородской области носит регулярный упорядоченный характер. Ежедневно осуществляется прием доноров в стационарных условиях в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске и Сергаче. Ежедневно организуются выездные донорские акции, охватывая практически все муниципальные районы и округа региона", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также отметили, что за 10 месяцев 2021 года уже осуществлено свыше 48 650 тысяч донаций. При этом, нижегородцы пожертвовали добровольно и безвозмездно почти 34 тысячи раз цельную кровь, свыше 13 тысяч раз плазму и более 1500 раз клетки крови (тромбоциты). Активно происходит заготовка плазмы от доноров, успешно перенесших COVID-19 – с начала года в больничную сеть уже выдано свыше 251 литра антиковидной плазмы.

При этом по состоянию на 1 ноября уже более 18 855 человек реализовали свой донорский потенциал.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.