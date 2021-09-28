Глава нижегородского минздрава не исключил пятой волны коронавируса после Нового года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов не исключил пятой волны коронавируса после Нового года. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

По его мнению, новая волна распространения COVID-19 может начаться сразу после четвертой волны.

"У нас не будет возможности выйти из нее. Разрушительный эффект от пятой волны будет еще сильнее", - заявил министр.

При этом Давид Мелик-Гусейнов считает, что этого можно избежать, если 80% населения Нижегородской области пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.



"Надо использовать шанс здесь и сейчас остановить пандемию", - заключил он.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в регионе в конце сентября.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в легкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело и, как правило, нуждаются в госпитализации", - ранее сказал губернатор региона Глеб Никитин.