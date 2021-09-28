ВТБ: каждая седьмая атака мошенников стала "гибридной" Бизнес

ВТБ фиксирует увеличение мошеннической активности: за девять месяцев нынешнего года число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза. Каждый седьмой случай носит "гибридный" характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.



Несмотря на рост мошеннической активности, ВТБ повышает уровень безопасности средств своих клиентов. Внедрение новых способов защиты позволило специалистам банка отразить больше 850 тысяч атак злоумышленников с начала года, что выше прошлогоднего показателя. За девять месяцев объем клиентских средств, защищенных от мошенников, превысил 12 млрд рублей, что на 62% выше аналогичного показателя прошлого года и почти вдвое – уровня 2019 г. Всего с начала года ВТБ предотвратил денежные хищения у 70 тысяч своих клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них.



Наиболее распространенными методами злоумышленников по-прежнему являются социальная инженерия и фишинг – в общей сложности они занимают 94% всех атак. При этом доля социнженерии за последний год снизилась в три раза при угрозах, связанных с карточными операциями, и на треть – при онлайн-переводах. Доля фишинга, наоборот, выросла: в 10 раз – по картам, в четыре раза – в дистанционных каналах. Все чаще мошенники используют комбинированный характер атак: сегодня он применяется уже при каждой седьмой попытке вывода средств клиентов.



Растет активность злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ. Специалисты банка связывают это с более слабой фильтрацией контента этих площадок и менее жёстким контролем со стороны модераторов. По сравнению с другими фишинговыми ресурсами в интернете блокировка фишинга в соцсетях и мессенджерах происходит в среднем в четыре раза дольше.



"Безопасность средств клиентов является нашим приоритетом, поэтому мы на постоянной основе совершенствуем технологии борьбы с мошенниками. Пользователи ВТБ Онлайн теперь могут самостоятельно заблокировать свою кредитную карту на определенное время, если опасаются угрозы со стороны злоумышленников. В нашем чат-боте организован сбор данных о номерах телефонах мошенников и фишинговых сайтах, которые мы анализируем и передаем на дальнейшую блокировку. В октябре только эта опция позволила выявить более 100 тысяч номеров мошенников. Мы видим, что совместные усилия банка и клиентов дают результат: в октябре число выявленных попыток хищения средств сократилось на 50% к сентябрю", – заявил Анатолий Печатников.



Топ-менеджер также рекомендовал не терять бдительность в борьбе с мошенниками, особенно в период новых ограничений, связанных с распространением COVID-19.

"Большинство действий злоумышленников основаны на приемах обмана и манипуляций, которые активно используются в отношении клиентов банка, в том числе во время локдауна и изоляции. Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам свою конфиденциальную информацию. Специалисты ВТБ и любого другого банка никогда не будут запрашивать у вас данные по картам, счетам или пароли. Вне зависимости от новейших технологий защиты, основным инструментом борьбы с мошенниками остается бдительность самого клиента", – подчеркнул зампред ВТБ.