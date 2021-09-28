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Общество

Правительство Нижегородской области окажет помощь ожидающим вылета из аэропорта "Чкалов" пассажирам

02 ноября 2021 17:18  [126] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова 2 ноября принял как запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Аэропорты столицы не принимали самолёты из-за сильного тумана.

В результате в нижегородском аэропорту внепланово приземлились 11 самолётов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь - UTair, четыре - "Уральских авиалиний", три – авиакомпании "Победа", два – Red Wings и по одному самолёту авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия.

На данный момент аэропорты московского авиаузла уже возобновили приём воздушных судов. По информации аэропорта "Чкалов", около половины приземлившихся в Нижнем Новгороде самолётов уже вернулись на маршруты.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, с пассажирами, до сих пор ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний.

На данный момент для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб, в аэропорт выехали министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и директор департамента развития туризма Сергей Яковлев.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пассажирам, которые ожидают вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет оказана помощь. В частности, для них будет организовано размещение в нижегородских гостиницах, а также трансферт. Так, заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.

В департаменте туризма Нижегородской области добавили, что для размещения выбраны ближайшие к аэропорту гостиницы - "Волна" и "Русский капитал", где для людей организуют горячее питание.

Напомним, обеспечение прав пассажиров и надлежащее оказание услуг при ожидании рейсов находится на контроле у Нижегородской транспортной прокуратуры.

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Теги:
Аэропорт Погода
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