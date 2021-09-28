Победителями "Осеннего марафона движения" стали 15 жителей Нижегородской области Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

По итогам октября 15 пользователей мобильного приложения "Активный житель" из Нижегородской области получат призы за активность в ходьбе, беге, езде на велосипеде, а также за тренировки в домашних условиях. Об этом рассказали в региональном Минспорта.

Так, в номинации "За наибольшую дистанцию в ходьбе" первое место заняла нижегородка, которая в октябре ежедневно проходила, в среднем, более 10,5 км в день. Второе и третье места разделили жители региона, которые каждый день проходили по 8 км.

В беге лучший результат показала жительница Кстова, которая уже не первый месяц завоевывает призовые места в различных номинациях.

В номинации "Езда на велосипеде" победила жительница Вадского района, которая ежедневно "накатывала" более 5 км в день. На втором месте – велосипедистка из Лыскова, на третьем – нижегородец.

В домашних тренировках - в ходьбе на месте - второй месяц подряд лидирует житель Выксы, который каждый день проходил более 15 км. На втором и третьем местах – кстовчане. Кстати, занявшее 3 место в ходьбе кстовчанка победила в номинации "Бег на месте".

В ноябре уже стартовал "Марафон народного движения", в котором появились и новые номинации.

Напомним, приложение "Активный житель" доступно в Google Play и в AppStore. Оно позволяет зарабатывать "доброрубли", просто занимаясь спортом. Кроме того, оно сопряжается с сервисами "Здоровье" или Google Fit.

Ранее сообщалось, что потратить накопленные за активность бонусные баллы можно в специальном разделе "Добромаркет". Также "доброрублями" можно оплатить со скидкой билеты на судно на подводных крыльях "Валдай Р45" и продукцию в интернет-магазине нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" и сувениры с символикой 800-летия Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

"Доброрубль" - это система бонусных баллов для поощрения жителей Нижегородской области за участие в городских, образовательных, экологических, волонтерских, благотворительных проектах. Заработать баллы можно также с помощью приложений "Мы", "Экологический инспектор", "Активный житель" и "Активисты памяти".