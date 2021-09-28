Глеб Никитин поручил обеспечить горячим питанием пассажиров, застрявших в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить горячим питанием пассажиров, застрявших в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба главы региона.

Стоит отметить, что готовые блюда и продукты поставят нижегородские компании.

Нижегородский губернатор отметил, что в связи с погодными условиями в Москве сложилась "непростая ситуация". "Мы не можем остаться в стороне. В аэропорту много семей с детьми. Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней", - добавил он в заключение.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова 2 ноября принял как запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Аэропорты столицы не принимали самолёты из-за сильного тумана.

Для контроля за ситуацией в Нижнем Новгороде сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Заселение в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.