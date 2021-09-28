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Общество

Ребенку стало плохо на борту задержанного на семь часов в Нижнем Новгороде самолета

02 ноября 2021 19:36  [95] Общество

Ребенку стало плохо на борту задержанного на семь часов в Нижнем Новгороде самолета.

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, следователи выехали в нижегородский аэропорт им. В.Чкалова для выявления всех обстоятельств случившегося.

Кроме того, следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие.

По сообщению ведомства, ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва, но из-за сильного тумана во Внукове он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов. "При этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров", - отмечается в сообщении.

Ситуация в аэропорту находится на контроле и.о. руководителя следственного управления.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова 2 ноября принял как запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Аэропорты столицы не принимали самолёты из-за сильного тумана.

Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Заселение в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.

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Теги:
Аэропорт Дети Следственное управление
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