Глеб Никитин заявил о сложной ситуации в аэропорту Нижнего Новгорода из-за прибывших самолетов из Москвы Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о непростой ситуации, которая сложилась в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с возвратными рейсами из столичных аэропортов из-за сильного тумана утром 2 ноября.

Около 1,5 тысяч пассажиров остаются в аэропорту Нижнего Новгорода, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире ТК "Россия 24".

Глава региона заявил о непростой ситуации, которая сложилась в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с возвратными рейсами из столичных аэропортов из-за сильного тумана утром 2 ноября.

"На данный момент около 1,5 тысяч пассажиров остаются в аэропорту. Сегодня в аэропорт Чкалов прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы и 35 отказных бортов из Москвы, которые сели у нас в связи с неблагоприятными погодными условиями", - добавил Глеб Никитин, отметив при этом, что "мощность нижегородского аэропорта на единовременный прием такого количества бортов и пассажиров не рассчитана".

"Размещение пассажиров и их кормление – ответственность авиакомпаний, но мы не могли остаться в стороне, поэтому приняли решение обеспечить пассажиров и транспортом, и гостиницами. Сейчас размещение пассажиров уже идет. Более того, за свой счет обеспечим пассажиров горячим питанием и напитками", - особо подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин также добавил, что многочасовое удерживание пассажиров в самолетах – на совести авиакомпаний. "До представителей авиакомпаний доводились ситуация с возможностью высадки пассажиров, но они сами принимали решения – выпускать пассажиров или ждать погоды и вылета. Задержка была связана с нехваткой трапов – их в нижегородском аэропорту всего 27. Однако оправдать невысадку пассажиров нехваткой трапов – нельзя", - .отметил глава региона.

На месте в аэропорту дежурит бригада Медицины катастроф в случае необходимо медпомощи пассажирам. В регионе сформирован оперативный штаб из представителей правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. В настоящий момент в аэропорту находятся заместитель главы региона и главы города.

"Погодная ситуация постоянно меняется, и сколько бортов и когда покинут Нижний Новгород, можно будет сказать позднее", - подытожил губернатор Нижегородский области.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова 2 ноября принял как запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Аэропорты столицы не принимали самолёты из-за сильного тумана.

Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Заселение в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.